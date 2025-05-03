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Інгулець — Динамо Київ 0:4
Голи: Дихтярук, 38 (авт.), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57

Інгулець: Жилкін — Бенедюк (Свистун, 46), Дихтярук, Жовтенко (Малиш, 46), Катрич — Лосенко (Лісняк, 81), Гаджук — Фарасєєнко, Сад (Волохатий, 62), Могильний (П’ятов, 62) — Пушкарьов.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Д. Попов (Дячук, 72), Дубінчак — Михайленко (Бражко, 61), Шапаренко (Піхальонок, 61) — Волошин, Буяльський (Рубчинський, 84), Кабаєв (Брагару, 61) — Ванат.

Попередження: Жовтенко