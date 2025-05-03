Україна
03 травня 2025, 17:27
Динамо Київ знищило Інгулець на Ніці
Команда Олександра Шовковський позбавила Шахтар уже й математичних шансів на чемпіонство.
Інгулець — Динамо Київ, фото УПЛ
03 травня 2025, 17:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інгулець — Динамо Київ 0:4
Голи: Дихтярук, 38 (авт.), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57
Інгулець: Жилкін — Бенедюк (Свистун, 46), Дихтярук, Жовтенко (Малиш, 46), Катрич — Лосенко (Лісняк, 81), Гаджук — Фарасєєнко, Сад (Волохатий, 62), Могильний (П’ятов, 62) — Пушкарьов.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Д. Попов (Дячук, 72), Дубінчак — Михайленко (Бражко, 61), Шапаренко (Піхальонок, 61) — Волошин, Буяльський (Рубчинський, 84), Кабаєв (Брагару, 61) — Ванат.
Попередження: Жовтенко