Україна

Керманич Оболоні прокоментував перемогу над Вересом.

Київська Оболонь напередодні здолала рівненський Верес у гостьовому матчі двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — Оболонь 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Сергій Шищенко прокоментував виступ власної команди.

"Дуже емоційний матч. Ми розуміли, що психологічно господарі матимуть певну перевагу. Вони вже вирішили свої турнірні задачі. А нам украй потрібна була хоча б нічия.

Перший тайм вийшов не дуже якісним у нашому виконанні. Не зовсім удавалось те, що ми планували. Але використали свої моменти. Дуже вдячний, що в цих епізодах хлопці відіграли дуже якісно.

Другий тайм теж був не зовсім удалим. Команда виявилась психологічно неготовою до гри у більшості. Ведучи 2:0 за чисельної переваги, потрібно грати впевненіше, агресивніше, більш дисципліновано.

Верес в другому таймі продемонстрував, що Оболонь виявилась неготовою до цього. У нас не було потрібної впевненості, щоб спокійно довести матч до перемоги.

Рішення арбітрів? Я розумію вболівальників на трибунах. Такі моменти сприймаються дуже емоційно. Але є Комітет арбітрів УАФ — вони робитимуть висновки. Я ж — тренер. Моє завдання — працювати над грою команди. А в арбітрів є свої керівники, хай вони коментують ці рішення.

Це важливі для нас три очки. Ще три очки, щоб залишитись в УПЛ. Гра — забудеться, а рахунок — на табло. І це дуже важливий для нас рахунок", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме черкаський ЛНЗ.