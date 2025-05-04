Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та Олександрія.
Олександр Філіппов, фото ФК Олександрія
04 травня 2025, 17:16
Житомирське Полісся та Олександрія зіграють центральний та заключний матч двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.
Імад Ашур, після нічиєї проти ковалівського Колоса (1:1), використав із перших хвилин Кудрика в рамці воріт, тоді як Брістрич долучиться до пари нападників.
Руслан Ротань, на тлі перемоги над петровським Інгульцем у дербі (1:0), залучив до стартового складу Кравченка та Мартинюка на флангах оборони, тоді як Філіппов повернеться на вістря атаки.
Полісся: Кудрик — Сарапій, Чоботенко, Матич — Майсурадзе, Крушинський, Бабенко, Назаренко — Гуцуляк — Батіста, Брістрич.
Запасні: Волинець, Авраменко, Віале, Михайліченко, Хадрой, Мельниченко, Андрієвський, Бітон, Йосефі, Караман, Таллес, Гонсалвеш.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Шепелєв, Калюжний, Мишньов — Козак, Філіппов, Цара.
Запасні: Макаренко, Ковалець, Булеца, Кулаков, Ндіка, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Смирний, Шостак.
Гра Полісся — Олександрія почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.