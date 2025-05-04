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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та Олександрія.

Житомирське Полісся та Олександрія зіграють центральний та заключний матч двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Імад Ашур, після нічиєї проти ковалівського Колоса (1:1), використав із перших хвилин Кудрика в рамці воріт, тоді як Брістрич долучиться до пари нападників.

Руслан Ротань, на тлі перемоги над петровським Інгульцем у дербі (1:0), залучив до стартового складу Кравченка та Мартинюка на флангах оборони, тоді як Філіппов повернеться на вістря атаки.

Полісся: Кудрик — Сарапій, Чоботенко, Матич — Майсурадзе, Крушинський, Бабенко, Назаренко — Гуцуляк — Батіста, Брістрич.

Запасні: Волинець, Авраменко, Віале, Михайліченко, Хадрой, Мельниченко, Андрієвський, Бітон, Йосефі, Караман, Таллес, Гонсалвеш.



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Шепелєв, Калюжний, Мишньов — Козак, Філіппов, Цара.

Запасні: Макаренко, Ковалець, Булеца, Кулаков, Ндіка, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Смирний, Шостак.



Гра Полісся — Олександрія почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.