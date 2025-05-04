Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 4 травня 2025 року.
Полісся — Олександрія, фото УПЛ
04 травня 2025, 21:59
Олександрія зберегла чемпіонську інтригу перемогою над Поліссям.
Команда Імада Ашура майже тайм провела в меншості й таки не втримала нічию.
Огляд матчу:
Полісся — Олександрія 1:2
Голи: Батіста, 45+1 — Калюжний, 32, Цара, 78
Полісся: Кудрик — Сарапій, Чоботенко, Матич (Андрієвський, 81) — Майсурадзе, Крушинський, Бабенко, Назаренко (Йосефі, 82) — Гуцуляк — Батіста (Гонсалвеш, 70), Брістрич (Михайліченко, 54).
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк (Копина, 88) — Шепелєв (Смирний, 80), Калюжний, Мишньов (Ковалець, 62) — Козак (Бєляєв, 81), Філіппов (Булеца, 81), Цара.
Попередження: Майсурадзе, Андрієвський — Мартинюк, Шабанов
На 51-й хвилині був вилучений Гіоргі Майсурадзе (Полісся) (друге попередження).