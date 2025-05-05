Україна

Фахівець не став уточнювати, про що саме ведуться переговори.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань веде перемовини з клубом щодо свого подальшого майбутнього.

"Зараз у нас дуже важливі матчі. На сьогодні немає ніяких рішень відносно мого майбутнього. На першому місці команда. Від матчу до матчу ми боремося за високі місця. Ніякої конкретики ні з ким я не маю.

Єдине, я почав перемовини з Олександрією щодо продовження, ми спілкуємося. Це всі новини", — сказав Ротань.

Раніше повідомлялося, що Шахтар близький до призначення Арди Турана.