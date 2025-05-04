Арда Туран, getty images
04 травня 2025, 13:19
Головний тренер турецького Еюпспора Арда Туран найближчим часом може очолити донецький Шахтар. Про це повідомляє турецький портал Sports Digitale.
За інформацією джерела, представники "гірників" провели перемовини з турецьким фахівцем у столиці Великобританії — Лондоні. Зазначається, що Шахтар практично погодив контрактні умови з Тураном.
Чинна трудова угода 38-річного турка з Еюпспором розрахована до кінця поточного сезону.
Наразі Еюпспор під керівництвом Арди Турана посідає шосте місце в турнірній таблиці турецької Суперліги, відстаючи від третього Бешикташу лише на два пункти.
Раніше повідомлялося, що Ювентус зробив пропозицію по Судакову.