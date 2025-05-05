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Керманич Полісся прокоментував поразку від Олександрії.

Житомирське Полісся напередодні в домашньому матчі двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги поступилось Олександрії.

Полісся — Олександрія 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "вовків" Імад Ашур прокоментував виступ власної команди.

"Усі розуміли значимість цього матчу, знали, проти кого ми будемо грати — проти команди, яка в хорошому моменті, яка зіграна. Ми це все розуміли, і найбільшим непорозумінням було вилучення. Воно максимально вплинуло на хід гри — ми майже тайм провели вдесятьох.

Не може бути подібного в такий момент сезону, у такому матчі. Треба у цих ситуаціях на ваги ставити все, що відбувається навколо. Особливо коли у нас стоїть на бровці гравець, який готовий вийти на заміну гри і відбувається подібна халепа.

Що я можу потім хлопцям сказати, які залишились удесятьох, відіграли майже тайм, створили найкращий момент за матч у двох команд — вихід сам на сам, — який не забили?

Що можна пред’явити тим, хто залишився, відпрацьовував, компенсував і віддав сили, всю енергію, серце, яке в них було для того, щоб удесятьох зачепитися за результат?

Що я можу хлопцям сказати? Нічого не можу їм сказати. А такі вилучення можуть бути дуже коштовними. Такого не може бути, просто не може", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме київське Динамо.