Україна

Керманич Олександрії прокоментував перемогу над Поліссям.

Олександрія напередодні в гостьовому матчі двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги обіграла житомирське Полісся.

Полісся — Олександрія 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Руслан Ротань прокоментував виступ власної команди.

"Дуже нервовий матч. Для нашої команди був потрібен результат і це дещо спантеличило нас. У другому таймі ми приймали деякі неправильні рішення. Особливо коли опинилися в більшості, наступні десять хвилин утратили контроль, продовжували грати так само як і коли склади були рівними.

У більшості потрібно спокійніше працювати з м’ячем, просувати його через короткі передачі та шукати вільні зони ближче до штрафного суперника. Спочатку в нас це не виходило, але заміни трошки освіжили гру і нам удалось дотиснути суперника.

Після вилучення, поки ми цю пожежу не загасили, гра була нервовою для нас. Потім ми контролювали ситуацію та могли збільшувати перевагу.

Калюжний на тренуваннях показує себе як лідер і доводить, що не дарма в цьому сезоні став гравцем збірної України. Думаю, Бог благословить його такими голами. Для нас це однозначно ключовий гравець.

У роботі на м’ячі Цара — це класне підсилення для нас. Він із кожним матчем та кожним тренуванням краще розуміє нашу гру. У оборонній роботі йому ще слід працювати, для цього потрібен час. Дуже радий, що він прогресує", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія гостюватиме у львівських Карпат.