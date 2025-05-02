Фантастичне досягнення.
Сергій Нагорняк, getty images
02 травня 2025, 17:12
В рамках п'ятого туру "чемпіонської" групи Першої ліги України Епіцентр з мінімальним рахунком обіграв ЮКСА (1:0).
Завдяки цій перемозі команда Сергія Нагорняка гарантувала собі вихід до української Прем'єр ліги на наступний сезон. Зазначимо, що це дебютний вихід Епіцентру до елітарного дивізіону України.
ЮКСА — Епіцентр 0:1
Гол: Кравчук 45+2 (пен.).
Наразі Епіцентр лідирує у чемпіонській групі Першої ліги, набравши 44 пункти після 19 зіграних матчів.