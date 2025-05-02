В рамках п'ятого туру "чемпіонської" групи Першої ліги України Епіцентр з мінімальним рахунком обіграв ЮКСА (1:0).

Завдяки цій перемозі команда Сергія Нагорняка гарантувала собі вихід до української Прем'єр ліги на наступний сезон. Зазначимо, що це дебютний вихід Епіцентру до елітарного дивізіону України.

ЮКСА — Епіцентр 0:1

Гол: Кравчук 45+2 (пен.).

Наразі Епіцентр лідирує у чемпіонській групі Першої ліги, набравши 44 пункти після 19 зіграних матчів.