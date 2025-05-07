Зазнати змін із наступного розіграшу може й формат турніру.
Кубок України, uaf.ua
07 травня 2025, 21:21
У київському Будинку футболу відбулася робоча зустріч керівництва УАФ із представниками клубів УПЛ.
Офіційний сайт Української асоціації футболу повідомляє, що одним із головних результатів стало досягнення принципової згоди щодо формату проведення і телевізійної моделі (потенційне створення єдиного телепулу) наступного розіграшу Кубка України.
"Представники клубів внесли низку власних пропозицій, підтримали ініціативи УАФ і погодили ідею об'єднання телевізійних прав на платформі власного каналу ліги УПЛ ТБ. Фінальні рішення ухвалюватиме дирекція кубка та Виконавчий комітет УАФ після остаточних консультацій", — йдеться в заяві за підсумками зустрічі.
Нагадаємо, раніше було визначено час початку фінального матчу Кубка України-2024/25. На трофей претендують Шахтар і Динамо.