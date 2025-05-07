Україна

Зазнати змін із наступного розіграшу може й формат турніру.

У київському Будинку футболу відбулася робоча зустріч керівництва УАФ із представниками клубів УПЛ.

Офіційний сайт Української асоціації футболу повідомляє, що одним із головних результатів стало досягнення принципової згоди щодо формату проведення і телевізійної моделі (потенційне створення єдиного телепулу) наступного розіграшу Кубка України.

"Представники клубів внесли низку власних пропозицій, підтримали ініціативи УАФ і погодили ідею об'єднання телевізійних прав на платформі власного каналу ліги УПЛ ТБ. Фінальні рішення ухвалюватиме дирекція кубка та Виконавчий комітет УАФ після остаточних консультацій", — йдеться в заяві за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, раніше було визначено час початку фінального матчу Кубка України-2024/25. На трофей претендують Шахтар і Динамо.