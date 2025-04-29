Дирекція з проведення Vbet Кубку України сезону-2024/2025 визначилася із часом початку фінального матчу турніру Шахтар – Динамо.

Поєдинок у Житомирі на Центральному стадіоні розпочнеться 14 травня о 18:30. 

Центральний стадіон у Житомирі уперше прийматиме вирішальний матч за Кубок України, який загалом є 32-м в історії.

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