Україна 29 квітня 2025, 23:12 Визначено час початку фінального матчу Кубка України-2024/2025 В Житомирі зійдуться Шахтар та Динамо. фото ФК Шахтар Донецьк 29 квітня 2025, 23:12 Дирекція з проведення Vbet Кубку України сезону-2024/2025 визначилася із часом початку фінального матчу турніру Шахтар – Динамо. Поєдинок у Житомирі на Центральному стадіоні розпочнеться 14 травня о 18:30. Центральний стадіон у Житомирі уперше прийматиме вирішальний матч за Кубок України, який загалом є 32-м в історії. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Класичне, яке всім сподобалось, Ворскла, яка ожила, та четверте місце, яке ніхто не хоче. Підсумки 26-го туру УПЛ Команди Динамо Київ Шахтар Джерела УАФ Facebook