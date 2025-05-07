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Гравець Лівого Берега дав свій коментар після розгромної поразки від Кривбасу.

Центральний півзахисник Лівого Берега Євген Банада висловився щодо поразки в перенесеному (недограному) поєдинку 21-го туру УПЛ-2024/25.

Кривбас — Лівий Берег 4:0 Відео голів та огляд матчу 07.05.2025

На думку 33-річного українця, "лелеки" чимало помилялися в Кривому Розі, що й призвело до розгромної невдачі.

"Складно щось говорити, коли програєш з великим рахунком. Треба проаналізувати цей матч і готуватися до наступного туру. На жаль, чимало сьогодні помилялися, не було необхідного підстрахування. До того ж, пропустили після рикошету. У тому епізоді не пощастило. Власні помилки наприкінці сезону дуже дорого нам коштують. Попереду на нас очікують три найбільш важливі матчі", — цитує гравця офіційний сайт Лівого Берега.

Підопічні Віталія Первака йдуть 14-ми в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 23 залікових бала після 27-ми зіграних матчів. Наступного понеділка, 12 травня, вони гостюватимуть в Інгульця.