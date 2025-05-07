Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 травня 2025 року.

Кривбас у перенесеному (недограному) матчі 21 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграв Лівий Берег (4:0).

Команда Юрія Вернидуба відкрила рахунок на 27 хвилині зусиллями Дениса Кузика, після чого на старті другого тайму Єгор Твердохліб подвоїв перевагу своєї команди.

Потім на 69 хвилині Даніель Соса забив третій м'яч у ворота київської команди, а остаточну крапку в матчі поставив Твердохліб, який оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Лівий Берег у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Кривбас — Лівий Берег 4:0

Голи: Кузик, 27, Твердохліб, 47, 90, Соса, 69.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік (Бандейра, 80), Конате, Романчук, Д. Кузик — Ілич (Луньов, 46), Вакулко (Ікенна, 72) — Задерака, Твердохліб, Микитишин (Ндомбазі, 61) — Соса (Гонсалез, 80).

Лівий Берег: Механів — Соколов, Семенов, Якимів, Шаповал (Сіднней, 81) — Косовський (Приходько, 51), Банада — Шастал (Галас, 51), Синиця (Дієго, 57), І. Когут (Войцеховський, 46) — Сухоручко.

Попередження: Ілич — І. Когут.