Україна

Наставник львівського клубу поділився своїми думками перед грою з Вересом.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч УПЛ проти Вереса.

"З нами зараз тренується багато молоді. В матчі з Кривбасом на поле вийшли троє гравців 2008 року народження. Вони з’явились при рахунку 0:0, зіграли достатньо часу і не можна сказати, що з ними команда виглядала слабше, адже вони якісно діяли на полі. Тому ми й надалі довірятимемо своїй молоді і ці юні гравці повинні бути готовими до матчів УПЛ і поступово здобувати досвід.

В першому колі Рух провалив 2-3 матчі, і один з них – у Рівному проти Вереса. Ми кожен матч хочемо грати на перемогу, тож і наступний поєдинок не буде виключенням. Команда налаштовується на позитивний результат і гратиме з повною самовіддачею. Але хочу наголосити, що і в наступних матчах ми даватимемо ігровий час своїм молодим вихованцям, пробувати різні тактичні схеми та награватимемо ігрові зв’язки. Зараз у нас є можливість подумати про майбутнє і рухатися з прицілом вже на наступний сезон.

Тішить, що в нас є хороша конкуренція і зараз ми покращили свої результати. В останніх п’яти матчах команда поступилася лише одного разу, а Рух при цьому застосовував серйозну ротацію. Добре, що ті гравці, які мали менше ігрового часу від початку сезону, довели, що також можуть здобувати необхідний результат.

Повний аналіз треба буде робити після закінчення чемпіонату. Цей сезон був неоднозначним для Руху, бо взимку команда перебудовувалась. Ми були наймолодшою командою і нас покинули п’ятеро ключових гравців. Потрібно було будувати нову команду, згуртувати колектив, аби Рух й далі був конкурентним.

Зараз я задоволений тим, як грає команда, адже ми демонструємо досить хороший рівень. В нас зараз немає гравців, яким гарантовано місце в стартовому складі і готовим зіграти має бути кожен футболіст. Якщо вони правильно відреагують на цю конкуренцію, то зможуть прогресувати в ігровому плані, адже молодим гравцям потрібне конкурентне середовище", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Після 27 турів Рух набрав 34 очки і посідає дев'яте місце в УПЛ, а у Вереса — 35 балів та восьмий рядок. Їхній матч відбудеться у суботу, 10 травня, о 18:00.