Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та Динамо Київ.

Житомирське Полісся та київське Динамо зіграють на житомирському Центральному в двадцять восьмому турі української Прем'єр-ліги.

Імад Ашур, після поразки від Олександрії (1:2), використав із перших хвилин Тейлора на правому фланзі оборони, тоді як Андрієвський гратиме в центрі поля.

Олександр Шовковський, на тлі розгрому петровського Інгульця (4:0), залучив до стартового складу Ярмоленка на правий фланг атаки.

Полісся: Волинець — Тейлор, Чоботенко, Сарапій, Назаренко — Гуцуляк, Андрієвський, Бабенко, Брістрич — Крушинський — Батіста.

Запасні: Кудрик, Сунцов, Матич, Віале, Хадрой, Михайліченко, Мельниченко, Бітон, Йосефі, Караман, Таллес, Гонсалвеш.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Д. Попов, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Лучкевич, Михавко, Герреро, Брагару, Піхальонок.



Гра Полісся — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.