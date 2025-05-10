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Півзахисник Руху прокоментував підготовку до Вереса.

Львівський Рух у двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги зіграє домашній матч про рівненського Вереса.

Напередодні гри півзахисник "жовто-чорних" Мухаммад Джурабаєв прокоментував підготовку власної команди.

"Настрій у команди дуже хороший. У останніх іграх ми перемогли Чорноморець і був непоганий матч із Кривбасом. Звісно, прикро, що команда не використала свої моменти у грі з криворіжцями, але нічого страшного не сталось — це була нічия з сильним суперником.

Зараз у хорошій атмосфері ми готуємось до поєдинку з Вересом.

Спершу я здивувався, що отримав так багато часу в матчі з Кривбасом, але вже час звикати грати на дорослому рівні. Відчувається різниця між матчами УПЛ та юнацької першості — усе набагато швидше та інтенсивніше. Удячний Віталію Пономарьову за довіру та можливість проявити себе.

Приємно, що я та мої однолітки — Богдан Кирикович і Арсен Залипка — зіграли у попередній грі. Вони чудові хлопці і кожен з нас докладе зусиль, щоб закріпитись у першій команді та продовжити розвиватись", — заявив український виконавець.

Матч Рух — Верес відбудеться 10 травня, о 18:00.