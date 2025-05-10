Україна

Захисник Чорноморця прокоментував підготовку до Ворскли.

Одеський Чорноморець у двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги зіграє гостьовий матч про полтавської Ворскли.

Напередодні гри захисник "моряків" Ярослав Кисіль прокоментував підготовку власної команди.

"Команда готувалась у штатному режимі, із бойовим настроєм виходити та перемагати. Для нашої команди кожна гра з останніх є найважливішою.

На мою думку, Ворскла команда має гарний, бійцівський характер та незважаючи на перебіг подій на полі б'ється до останнього. Тому і є незручним не тільки для нас суперником, а й для будь-якої команди.

Питання чому Чорноморець посідає останню сходинку нині дуже важке для правильного аналізу та відповідей. Але на мою думку тут точно не один фактор, який вплинув на такий результат.

Самовіддача, характер, непоступливість — за рахунок цього ми сподіваємось обіграти Ворсклу", — заявив український виконавець.

Матч Ворскла — Чорноморець відбудеться 10 травня, о 13:00.