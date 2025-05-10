Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 10 травня 2025 року.

У 28-му турі чемпіонату України-2024/25 у Полтаві місцева Ворскла зазнала поразки від одеського Чорноморця.

Відкрити рахунок незадовго до завершення першого тайму вдалося господарям поля, голом відзначився Денис Ндукве. У другій половині матчу гості протягом п'яти хвилин відновили паритет і вийшли вперед зусиллями Олексія Хобленка й Мозеса Жаржу. Врятуватися від 15-ї у ході поточної кампанії турніру невдачі "зелено-білі" не зуміли.

Далі на Ворсклу чекає виїзний поєдинок із ЛНЗ (17.05), тоді як Чорноморець прийматиме Динамо (18.05).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Чорноморець в рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Ворскла — Чорноморець 1:2

Голи: Ндукве, 43 — Хобленко, 77, Жаржу, 82



Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Павлюк, Бацула (Є. Пасіч, 62) — Кане, Скляр, Пердута, Салабай (Островський, 71) — Ієде (Малиш, 62), Ндукве.



Чорноморець: Рудько — Бутко, Скиба, Жаржу, Ракіцький, Раян — Когут (Робакідзе, 80), Сігеєв (Єрмаков, 66), Мустафаєв (Габелок, 80) — Хобленко (Пшеничнюк, 90+2), Попов (Шевцов, 66).



Попередження: Островський, Скляр — Раян, Сігеєв, Хобленко