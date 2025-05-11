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Керманич Ворскли прокоментував поразку від Чорноморця.

Напередодні полтавська Ворскла на власному полі у матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги поступилась одеському Чорноморцю.

Ворскла — Чорноморець 1:2 Відео голів та огляд матчу 10.05.2025

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Юрій Максимов розповів про враження від виступів команди.

"Незадоволений тими футболістами, які вийшли на заміну, у таких матчах треба допомагати. Десь Островський загубився. Ну що ж, так буває.

Перший тайм дуже добре зіграли, 1:0, і треба було просто витримати гру. Ми якось сіли в свій штрафний майданчик і не могли нічого, відбивались.

По сьогоднішній грі я скажу, що десь якісь футболісти загубились. Не зрозумів, чому так. Фізичним станом я був дуже задоволений, тренуваннями. Сьогодні другий тайм ми провалили повністю.

Ви ж розумієте, що є майстерність. Хлопці й так грають на максимумі. Треба, щоб була лавка більше, щоб когось випустити, дати комусь відпочити. Не всі можуть зіграти 90 хвилин — хто 60, хто 45. Треба робити ротацію, а тут на одних гравцях уся гра будується", — заявив український фахівець.

У наступному турі полтавська Ворскла гостюватиме в черкаського ЛНЗ.