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Керманич Руху прокоментував перемогу над Вересом.

Напередодні львівський Рух у матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги обіграв рівненський Верес на власному полі.

Рух — Верес 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов розповів про враження від виступів команди.

"Ми були налаштовані на перемогу в цьому матчі, адже в першому колі провели поганий матч у Рівному. Тож хотілось взяти реванш у Вереса. У кожній грі будуть зауваження до гравців, і цей поєдинок — не виняток.

У нас молода команда, але ця молодь має бути вмотивована, щоб далі прогресувати і демонструвати всі свої можливості. На жаль, не всі футболісти виконали тренерські установки та не показали свій максимум.

У мене були зауваження до конкретних гравців, бо це проблема, коли 20-річний футболіст не віддається на полі на всі 100%.

У останніх трьох матчах ми набрали сім очок: дві перемоги та одна нічия. І в усіх цих іграх Олег Горін виходив у стартовому складі, виступав надійно, а сьогодні ще й забив гол. Це справді якісний та універсальний гравець, адже Олег може зіграти і в центрі поля, і в центрі захисту. Такі футболісти дуже цінні, адже закривають кілька позицій і ми задоволені тим, як Горін зараз грає.

Іван Денисов — теж хороший та перспективний молодий футболіст. Проте йому слід зрозуміти, що зупинятись у розвитку не можна і треба працювати ще більше та краще. Лише тоді можна розвиватись та прогресувати. У нього попереду багато роботи, і якщо він правильно підходитиме до справи, то виросте у дуже якісного гравця.

Мене тішить, що в кожному матчі ми маємо змогу проводити ротацію, бо в команді є хороша конкуренція. Ті гравці, які спочатку другої частини сезону не були основними, зараз демонструють хорошу гру та отримують свій шанс.

Хочеться у кожному поєдинку грати на перемогу і виходитимуть на поле ті футболісти, які заслуговують потрапити в стартовий склад", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в київського Лівого Берега.