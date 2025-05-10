Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 10 травня 2025 року.
Рух — Верес, ФК Рух
10 травня 2025, 21:00
Львівський Рух у матчі 28 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв рівненський Верес (2:0).
Команда Віталія Пономарьова відкрила рахунок на 26 хвилині зусиллями Бабукара Фаала, а згодом на 79 хвилині перевагу львів'ян подвоїв Олег Горін.
Після 28 турів Рух набрав 37 очок і посідає сьоме місце в УПЛ, а Верес має 35 балів і дев'яту позицію.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Верес в рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Рух — Верес 2:0
Голи: Фаал, 26, Горін, 79.
Рух: Герета — Кітела (Роман, 46), Горін, Холод, Лях — Пастух, Підгурський, Притула (Дідик, 46) — Карабін (Денисов, 83), Фаал (Погорілий, 68), Руніч (Алмазбеков, 57).
Верес: Кожухар — Протасевич, Чечер (Вовченко, 71), Гончаренко, Шевченко — Кльоц (Кучеров, 46), Харатін — Шарай (Годя, 46), Дахновський (Луан, 46) — Степанюк, Венделл (Гайдучик, 46).
Попередження: Кітела, Горін — Харатін.