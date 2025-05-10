Україна

Свій стрімкий ривок у другій частині сезону команда Олега Шандрука в підсумку звела до трьох поразок поспіль без забитих і з сімома пропущеними голами.

Однак не всім командам нашого чемпіонату є, чим себе розважати в останніх трьох турах. Львівський Рух та рівненський Верес — яскраві представники цієї "дозвільної" течії, бо вже закріпились біля екватора турнірної таблиці, і ніхто їх не зможе надто далеко звідти посунути. От вони й зустрілись поміж собою на Арені Львів під завісу суботньої програми двадцять восьмого раунду української Прем’єр-ліги в матчі, від якого очікування були більше розважального характеру.

Проте команді Олега Шандрука було не до відпусток — тим паче ніхто б не хотів починати відпочинок, маючи за плечима серію не просто без поразок, а із "сухих" поразок, яка для "червоно-чорних" налічувала вже дві гри. Проти Ворскли (0:3) та Оболоні (0:2) — командам, яким було, що втрачати в тих іграх. Ось так і вирішує долю мотивація.

Початок цього матчу у виконанні Вереса не здивував. Шандрук наче й обіцяв роботу над помилками, але, судячи з усього, це стосувалось лише гри в обороні. Попереду рівненці почали лише натякати на загрозу вже ближче до завершення першої половини гри. А от Рух не натякав, а говорив прямо: буде такий футбол у виконанні гостей, відповідно будуть і проблеми в них. І це ще Руніч спочатку пробачив, а потім Фаала зловили в офсайді, коли він забивав на завершення зміщення з лівого флангу до центру штрафного.

Проте все ж таки "червоно-чорні" таки пропустили в цьому першому тайму — заряджений на гол Фаал спочатку виграв повітря перед чужим штрафним, скидання довели до Підгурського, а той потім закинув на нападника, якому з близької відстані залишалось лише перекидати воротаря суперників, із чим він і справився. І так, лише один дальній удар від Шевченка, у стилі гола Харатіна у ворота Зорі кількома матчами раніше, демонстрував хоч якусь небезпеку Вереса в атаці до перерви. Але м’яч полетів вище воріт.

Для того, щоб зрозуміти, наскільки Шандруку не сподобався перший тайм у виконанні його команди, достатньо було подивитись на початок другого тайму, де тренер Вереса зробив аж чотири заміни поперерві. Пономарьов, щоправда, теж додав дві з власного боку, але то було більше схоже на спробу не відставати за тонусом команди від опонента.

І спочатку навіть здавалось, що якийсь рух у правильному напрямку у гостей таки почався. Навіть момент удалось створити для Кучерова вже незабаром, але той на ближній завершив простріл Степанюка ударом повз дальню стійку. Проте проблема Вереса полягала також і в тому, що на цьому весь креатив себе вичерпав. Далі Рух створював поодинокі атаки, і зрештою забив гол за рахунок удару головою від Горіна прямо в ближню дев’ятку на завершення подачі кутового з лівого флангу від Карабіна. Після цього емоції зійшли нанівець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в київського Лівого Берега, тоді як рівненський Верес поїде до Олександрії.— Верес 2:0Фаал, 26, Горін, 79Герета — Кітела (Роман, 46), Горін, Холод, Лях — Пастух, Підгурський, Притула (Дідик, 46) — Карабін (Денисов, 83), Фаал (Погорілий, 68), Руніч (Алмазбеков, 57).Кожухар — Протасевич, Чечер (Вовченко, 71), Гончаренко, Шевченко — Кльоц (Кучеров, 46), Харатін — Шарай (Годя, 46), Дахновський (Луан, 46) — Степанюк, Венделл (Гайдучик, 46).Попередження: Кітела, Горін — Харатін