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Керманич Кривбасу прокоментував поразку від Колоса.

Криворізький Кривбас у домашньому матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги напередодні поступився ковалівському Колосу.

Кривбас — Колос 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб розповів про враження від виступів команди.

"Важко щось говорити після таких ігор. На полі були дві непогані команди. Одна швидко забила після стандарту, а друга весь час хотіла відігратись та виграти, але не змогла забити. Хочу привітати Колос із перемогою. Після таких матчів мені не соромно. Якщо хлопці будуть з таким бажанням виходити на поле та грати, то це однозначно для них буде крок уперед.

Десь зіграли не так як потрібно саме після кутового. Хоча хлопці знали, де і хто знаходиться, та як діяти в цьому моменті. Не забувайте про зріст гравців Колоса. Дуже прикро, що пропустили і поступились.

Я вже три роки працюю у Кривбасі. За цей час я тільки пишаюсь, що працюю з цими футболістами. Усі точно зробили крок уперед. Кожен рік був по-своєму важкий, але ми все рівно рухались вперед. Спочатку сьоме місце, потім — бронза, фантастичний сезон. І навіть після сьогоднішнього результату ми в грі, у нас ще все попереду, шанси є. Відчуваю гордість за нашу команду. Упевнений, наші гравці ще будуть прогресувати та грати в європейських клубах.

Я щиро вдячний уболівальникам за їхню небайдужість і підтримку команди. Кожен має право висловлювати свою думку, однак я бачив ситуацію на полі інакше. Наша команда контролювала гру, ми створювали моменти і фактично сиділи на воротах суперника. У такій ситуації я не бачив сенсу змінювати склад, адже заміна могла зламати ритм гри.

Подібне ми нещодавно спостерігали в матчі Ворскла — Чорноморець, де кілька замін суттєво змінили хід поєдинку не на користь однієї з команд. Гонсалез — хороший футболіст, сьогодні він також непогано вийшов на заміну. Ми випустили його за десять хвилин до завершення матчу, розраховуючи на його технічну роботу з м’ячем.

Аналогічно ми використали і Ноа Ндомбазі, який мав хорошу нагоду після передачі Соси. У разі точнішої передачі наприкінці гри ми мали можливість зрівняти рахунок. Проте такі моменти є звичними у футболі.

Які висновки? Треба завжди виходити на поле, працювати і досягати тих результатів, які перед тобою ставлять, і яких ти сам прагнеш. Я завжди хотів і хочу працювати задля досягнення результату. Просто працювати без мети — нецікаво. Думаю, що ось так і відповім, усе інше не має великого значення.

Я щиро вдячний кожному та кожній мешканці Кривого Рогу. Під час прогулянок містом разом із дружиною багато людей підходять, упізнають, фотографуються, тиснуть руку — це надзвичайно приємно. Ще раз дякую усім за ту теплу підтримку, яку ви виявляєте як до мене особисто, так і до футбольного клубу Кривбас", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме київську Оболонь.