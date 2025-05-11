Україна
11 травня 2025, 16:36
Кривбас мінімально поступився Колосу й погіршив своє становище в боротьбі за єврокубки
Натомість команда Руслана Костишина може спокійно завершувати сезон, який удалось урятувати черговою зміною тренера.
Кривбас — Колос, фото ФК Кривбас
11 травня 2025, 16:36
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Колос 0:1
Гол: Теллес, 8
Кривбас: Кліщук — Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузик — Ілич (Луньов, 74), Вакулко — Задерака (Ндомбазі, 74), Твердохліб, Микитишин (Бандейра, 85) — Соса (Гонсалез, 85).
Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (Демченко, 81), Ррапай (Оріховський, 81) — Алефіренко (Третьяков, 67), Сидоров (Ковталюк, 57), Велетень.
Попередження: Краснічі