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Кривбас — Колос 0:1
Гол: Теллес, 8

Кривбас: Кліщук — Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузик — Ілич (Луньов, 74), Вакулко — Задерака (Ндомбазі, 74), Твердохліб, Микитишин (Бандейра, 85) — Соса (Гонсалез, 85).

Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (Демченко, 81), Ррапай (Оріховський, 81) — Алефіренко (Третьяков, 67), Сидоров (Ковталюк, 57), Велетень.

Попередження: Краснічі