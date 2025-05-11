Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 11 травня 2025 року.

У 28-му турі чемпіонату України-2024/25 у Кривому Розі місцевий Кривбас поступився ковалівському Колосу.

Гості доволі швидко вийшли вперед завдяки Теллесу. Господарі поля мали багато часу, щоб знайти відповідь на пропущений гол, але так і не змогли уникнути першої в історії очних зустрічей із цим суперником поразки вдома.

Далі на Кривбас чекає домашній поєдинок з Оболонню, тоді як Колос прийматиме Карпати (обидва — 17.05).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Колос у рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Кривбас — Колос 0:1

Гол: Теллес, 8



Кривбас: Кліщук — Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузик — Ілич (Луньов, 74), Вакулко — Задерака (Ндомбазі, 74), Твердохліб, Микитишин (Бандейра, 85) — Соса (Гонсалез, 85).



Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (Демченко, 81), Ррапай (Оріховський, 81) — Алефіренко (Третьяков, 67), Сидоров (Ковталюк, 57), Велетень.



Попередження: Краснічі