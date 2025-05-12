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Керманич Колоса прокоментував перемогу над Кривбасом.

Ковалівський Колос у гостьовому матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги напередодні обіграв криворізький Кривбас.

Кривбас — Колос 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Руслан Косишин розповів про враження від виступів команди.

"На гру вплинув швидкий гол. У нашому становищі це дуже важливо: забивши на початку й ведучи в рахунку 1:0, ми вже почали діяти по результату. Такі матчі надзвичайно складні в психологічному плані, коли кожна помилка може дорого коштувати, а команда перебуває в зоні ризику.

Можливо, якість гри була не така, як ми б хотіли бачити, але на перший план вийшов результат. Щодо самовіддачі та гри в обороні — жодних претензій. Конструктиву було небагато, але головне — це наші три очки, які сьогодні мають вагу золота. Гра забудеться, а перемога над Кривбасом залишиться.

Варто відзначити не лише тих гравців, хто вийшов на поле, а й тих, хто залишився на лаві. Це теж частина команди. Їм непросто, але вони підтримують, заряджають енергією, працюють на тренуваннях. Завжди нелегко з тими, хто не грає, але сьогодні вони повністю виправдали довіру. Лава запасних була живою — і це дуже важливо.

Враження від повернення до Кривого Рогу позитивні. Після гри мене щиро вітали вболівальники, фотографувалися, обіймали — і це залишає сильний емоційний слід. На жаль, самого міста не встиг побачити: ми мешкали в Кропивницькому, об’їжджали Кривий Ріг по окружній, навіть не заїхали в центр. Тому не можу оцінити, як місто виглядає сьогодні.

У футбольному сенсі скажу відверто: команда Кривбас заслуговує грати на центральному стадіоні Металург. Але, розуміємо, що через війну реконструкція затягнулась.

Налаштування на наступні матчі — це важке питання, тому що команда зараз на емоціях. Це буде видно. Я буду налаштовувати її. Бо команда стільки провела часу в негативі, стільки в негативних емоціях, що зовсім не час якось підходити до гри зухвало.

І, по-перше, ми вже вдома не виграємо, я не знаю, там уже десь рік, напевно. Ну точно 10 матчів вдома не можемо виграти. Уболівальник чекає перемоги. Це, по-друге. А, розумієте, зараз, можливо, психологічно буде набагато легше грати, коли не буде тягаря втрачених очок.

Чи чують мене гравці під час гри? Не впевнений. Але коли бачать мій погляд, можливо, принаймні трохи лякаються. І це, можливо, змушує перебудуватися або вчасно зреагувати.

Я вважаю, що потрібно грати в Кривому Розі. Тому що люди тут ходять, люди живуть під обстрілами. Якщо тут дозволено і немає бойових дій, то чому не грати? Чим це місце відрізняється від інших? Тут люди, які люблять футбол, і вони повинні дивитися на свою команду. Так що тут без питань.

Так, це некомфортно командам, які приїжджають, тому що команді, яка живе у Кривому Розі, це комфортніше, навіть якщо є тривоги.

Команда, яка приїхала, не живе тут, бо немає готелю, який би вмістив футбольну команду. Усі готелі, я так розумію, розбомблені. Трішки некомфортно, якщо матч перенесеться на наступний день або відтягнеться на довгий час.

Але під час війни маємо страждати і маємо дарувати людям радість у Кривому Розі", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос прийматиме львівські Карпати.