Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 12 травня 2025 року.

28 тур української Прем'єр-ліги подарував драматичне протистояння внизу турнірної таблиці — Інгулець на власному полі здолав Лівий Берег із рахунком 2:1. Цей результат дозволив команді з Петрового обійти киян за додатковими показниками та тимчасово залишити зону вильоту.

Матч на стадіоні Ніка був сповнений напруги з першої хвилини. Гості активно почали гру та навіть могли претендувати на пенальті, але втручання VAR скасувало це рішення. Інгулець відповів гострими атаками і наприкінці першого тайму повів у рахунку після точного удару Лосенка.

Лівий Берег зміг відновити рівновагу в другому таймі завдяки красивому голу Сідннея. Проте фінальне слово було за господарями — вже у компенсований час Фарасєєнко реалізував швидку контратаку і приніс своїй команді надважливі три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інгулець — Лівий Берег у рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Інгулець — Лівий Берег 2:1

Голи: Лосенко, 44, Фарасєєнко, 90+2 — Сіднней, 64



Інгулець: Паламарчук — Свистун (Дихтярук, 52), Дубілей, Малиш, Катрич (Могильний, 85) — Лосенко (Лісняк, 79) — Пушкарьов, Волохатий, П’ятов (Сад, 85), Фарасєєнко — Кисленко (Гаджук, 79).



Лівий Берег: Механів — Соколов, Семенов, Шаповал, Сіднней — Дедух, Дієго, Банада — Шастал, Сухоручко, Синиця (Галас, 84).



Попередження: Дедух, Синиця