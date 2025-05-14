Україна

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю поєдинку Кубка України, який відбудеться 14 травня, розпочавшись о 18:30.

У рамках фіналу Кубка України-2024/25 донецький Шахтар зустрінеться з київським Динамо в Житомирі.

СЕРЕДА, 14 ТРАВНЯ, 18:30. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН "ПОЛІССЯ", ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН (КИЇВСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Раніше втративши можливість завадити руху Динамо до першого із сезону-2020/21 чемпіонства, перед Шахтарем сьогодні ввечері стоїть завдання порадувати своїх уболівальників після вкрай невдалих виступів в УПЛ (-5 очок від другої Олександрії за два тури до кінця кампанії) і Лізі чемпіонів (27-ма з 36-ти сходинок основного етапу, невихід до плей-оф) бодай здобуттям Кубка України.

Завдяки звитязі над полтавською Ворсклою (2:1) в Рівному майже рік тому, "помаранчево-чорні" обійшли "біло-синіх" за кількістю виграних КУ (14 проти 13). Тоді Шахтар також став найтитулованішим клубом країни часів незалежності (39 титулів проти 38-ми в Динамо), тож Динамо сподіватиметься повернути собі це звання найближчим часом, враховуючи лідерство в чемпіонаті.

Динамо — Шахтар: "жорстка" історія зустрічей

Підопічні Олександра Шовковського провалили основний етап Ліги Європи, фінішувавши 34-ми з 36-ти в турнірній таблиці, але на внутрішній арені справи в них ідуть дуже добре. Вони досі не знають смаку поразок в Україні в сезоні-2024/25, а від бажаної перемоги в УПЛ їх відділяє здобуття всього-на-всього одного залікового бала в наступних двох матчах турніру.

Тим не менш, варто зауважити, що кияни не перемагали донеччан уже понад чотири роки. Їхня безвиграшна серія в "Класичних" наприкінці квітня досягла позначки у вісім поєдинків (4Н, 4П). Конкретно в Кубку України Шахтар і Динамо зустрічалися 16 разів (десять звитяг перших). Десять із цих 16-ти очних зустрічей мали статус фінальних (по п'ять перемог у кожного з клубів).

За версією GGBET, ймовірними переможцями фіналу є підопічні Маріно Пушича. Так, на перемогу Шахтаря в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.12, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.08. Імовірність нічийного результату в основний час представлена ​​коефіцієнтом 3.48. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Марлон — А. Бондаренко, Судаков — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.

Динамо: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

ШАХТАР ВИГРАЄ В СЕРІЇ ПЕНАЛЬТІ

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