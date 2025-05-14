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Півзахисник Вестерло розповів про унікальний досвід співпраці з румунським фахівцем.

У ексклюзивному інтерв’ю сайту Football.ua український півзахисник бельгійського Вестерло Сергій Сидорчук розповів про особливості місцевого чемпіонату, роботу із Мірчею Луческу у Динамо, можливість повернення до київського клубу та збірної України та багато іншого.

"О, він дав мені дуже багато. Зараз, озираючись назад, я бачу, що він зміг приховати мої слабкі сторони і перетворити їх на сильні. Це найбільше, чим він мені допоміг.

Із Луческу я вкусив Лігу чемпіонів. Пригадую, що ми грали із Бенфікою у Лізі чемпіонів. Коли ти приїздиш з тренером із іменем, то до тебе одразу інше ставлення.

Якщо пам’ятаєте, тоді із Бенфікою працював Жорже Жезуш. І от він великий акцент робив на тому, що Динамо тренує саме Луческу. Тоді за Бенфіку грав Рома Яремчук, ми спілкувалися після матчу. І от він казав, що в Бенфіці ретельно розбирали тренерські рішення Луческу.

Ставлення до цього тренера у Європі – це як автоматичне відношення до команди, із якою він працює. Із повагою, обережністю, пієтетом", — заявив український виконавець.

Повну версію інтерв’ю читайте на нашому сайті найближчим часом.