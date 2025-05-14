Україна

Захисник Чорноморця прокоментував форму команди.

Одеський Чорноморець ризикує вилетіти з української Прем’єр-ліги за підсумками поточного сезону.

Аби поборотись за зону перехідних матчів, команда Олександра Кучера має в останніх двох турах проти київського Динамо та Олександрії на власному полі здобути на три очки більше, аніж київський Лівий Берег чи петровський Інгулець, або перевершити різницю м’ячів -2 з "козаками" за ліквідації відставання в два пункти.

Захисник "моряків" Богдан Бутко в останньому інтерв’ю прокоментував перемогу команди над Ворсклою в Полтаві, а також прийдешні матчі.

"Коли є результат, то, звісно, настрій супер. Так, завжди тяжко, але проти Ворскли хоч була гра від нашої команди. І добра гра! Тому ми й заслуговували на цей результат.

Перший тайм був такий бойовитий, трохи сумбуру було. А другий — нам уже нічого було втрачати і ми тільки за перемогою бігли. Коли ти вісім чи десять ігор поспіль програєш, то який може бути настрій? Звісно, коли ти виграєш, то настрій завжди добрий.

Ракіцький? Так, звісно, кваліфікація в нього є. Уже вік, само собою, але коли є кваліфікація, досвід — якби таких гравців було побільше, то було б дуже добре.

Ми розуміємо, проти яких команд нам грати. Нічого, тим цікавіше буде їм протистояти. Їм треба вигравати титул у цьому сезоні, а нам — залишатись в УПЛ. Тому буде бій.

Треба на максимум грати завжди та викладатись, а не так, як деякі гравці — і тоді буде результат, буде радість", — заявив український виконавець.

Матч Чорноморець — Динамо Київ відбудеться 18 травня.