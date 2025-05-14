Україна

Гравець уразив ворота Динамо у фіналі Кубка України.

Центральний нападник Кауан Еліас забив свій перший гол за донецький Шахтар.

У фіналі Кубка України-2024/25 виконавець з'явився на полі по перерві. На 64-й хвилині 19-річний бразилець відновив паритет у матчі проти київського Динамо (1:1).

Для Еліаса це восьмий поєдинок у "помаранчево-чорній" футболці. Тепер на його рахунку один гол і один асист.

Нагадаємо, Кауан перебрався до Шахтаря в лютому 2025 року. Флуміненсе отримав за свого вихованця 17 млн євро, а гравець підписав розрахований до кінця 2029-го контракт із донеччанами.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Шахтар — Динамо за посиланням.