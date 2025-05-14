Україна

Дивіться відео найкращих моментів вирішального матчу Кубка України, що відбувся 14 травня 2025 року.

Фінал Кубка України в Житомирі подарував українським уболівальникам напружене Класичне протистояння — донецький Шахтар та київське Динамо завершили основний і додатковий час унічию 1:1, а в серії пенальті влучнішими виявились підопічні Маріно Пушича — 6:5.

Матч розпочався обережно, з великою кількістю боротьби. Першими рахунок відкрили кияни: наприкінці першого тайму після передачі Дубінчака м’яч у сітку відправив Андрій Ярмоленко. Однак після перерви "гірники" активізувались і зусиллями Еліаса відновили паритет на 64-й хвилині.

Основний та додатковий час не виявили переможця, і все вирішила футбольна "лотерея". Драматична серія пенальті завершилась перемогою Шахтаря — Різник парирував вирішальний удар Караваєва, а перед цим Нещерет не врятував Динамо вдруге після перегравання Еліасом свого удару.

Таким чином, донецький Шахтар здобував свій 15-й Кубок України в історії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар Донецьк — Динамо Київ у фіналі Кубка України-2024/25:

Шахтар — Динамо Київ 1:1 (6:5 – пен.)

Голи: Еліас, 64 — Ярмоленко, 44



Шахтар: Різник — Вінісіус (Грам, 102), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — А. Бондаренко (Назарина, 62), Марлон (Криськів, 62), Судаков — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 62), Егіналду (Еліас, 46), Кевін.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко (Біловар, 112), Дубінчак (Вівчаренко, 105) — Михайленко, Шапаренко (Бражко, 74) — Ярмоленко (Волошин, 81), Буяльський (Піхальонок, 81), Кабаєв (Караваєв, 91) — Ванат.



Попередження: Егіналду, Марлон — Ванат, Ярмоленко, Дубінчак