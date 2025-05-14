Україна

"Біло-сині" не знають смаку перемог у "Класичному" вже понад чотири роки.

Донецький Шахтар виграв Кубок України-2024/25, вдев'яте поспіль не поступившись київському Динамо.

"Помаранчево-чорні" не знають смаку поразок від "біло-синіх" із 17 квітня 2021 року (0:1). У попередніх дев'яти "Класичних" донеччани святкували чотири звитяги, тоді як в іще п'яти випадках матчі завершилися внічию.

Нагадаємо, сьогоднішнє (14.05) здобуття Кубка України для Шахтаря є 15-м.

Раніше повідомлялося, що донецький клуб братиме участь у наступному розіграші Ліги Європи.