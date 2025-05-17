Фахівець шукатиме нове місце роботи.
Imad Ashur, getty images
17 травня 2025, 15:22
Український фахівець ліванського походження Імад Ашур написав прощального листа після звільнення з житомирського Полісся за два тури до завершення УПЛ.
"Кожна історія має початок і кінець.
Хочу щиро подякувати Президенту ФК Полісся за історію, яку 12 років тому, починаючи свій тренерський шлях, я міг тільки уявити. Геннадій Владиславович – людина з великим серцем, яка завжди залишиться для мене орієнтиром, яка в мене повірила.
Дякую своєму тренерському штабу – людям, які роблять ставку виключно на професіоналізм, яким я можу довіряти, з якими мені пощастило розділити всі злети і падіння цієї історії.
Дякую кожному футболісту, який був залучений у процес – кожен зробив мене сильнішим, кожен став для мене особистим викликом, з багатьма зростати і битися поруч було справжньою честю.
Дякую всьому персоналу і працівникам клубу за теплий прийом, віддану роботу і зворушливі слова розставання. Без тих, хто робить свою справу тихо за лаштунками, не буде працювати нічого.
Дякую вболівальникам, які кожного разу після матчів та при зустрічі в місті ділилися теплом і висловлювали виключно свою підтримку. Дякую Ультрас – ми були разом і до кінця! Дякую всім, хто був поруч, дякую всім, хто був проти – я став сильнішим завдяки кожному з вас.
Дякую грі в футбол, яка відкрила мені свою темну сторону, але ніколи не зраджувала. Далі до нових викликів. Дякую, Житомир!", — написав Ашур в соцмережі Instagram.
Раніше повідомлялося, що Полісся звільнило ще двох працівників та проводить внутрішнє розслідування.