Україна

Фахівець шукатиме нове місце роботи.

Український фахівець ліванського походження Імад Ашур написав прощального листа після звільнення з житомирського Полісся за два тури до завершення УПЛ.

"Кожна історія має початок і кінець.

Хочу щиро подякувати Президенту ФК Полісся за історію, яку 12 років тому, починаючи свій тренерський шлях, я міг тільки уявити. Геннадій Владиславович – людина з великим серцем, яка завжди залишиться для мене орієнтиром, яка в мене повірила.

Дякую своєму тренерському штабу – людям, які роблять ставку виключно на професіоналізм, яким я можу довіряти, з якими мені пощастило розділити всі злети і падіння цієї історії.

Дякую кожному футболісту, який був залучений у процес – кожен зробив мене сильнішим, кожен став для мене особистим викликом, з багатьма зростати і битися поруч було справжньою честю.

Дякую всьому персоналу і працівникам клубу за теплий прийом, віддану роботу і зворушливі слова розставання. Без тих, хто робить свою справу тихо за лаштунками, не буде працювати нічого.

Дякую вболівальникам, які кожного разу після матчів та при зустрічі в місті ділилися теплом і висловлювали виключно свою підтримку. Дякую Ультрас – ми були разом і до кінця! Дякую всім, хто був поруч, дякую всім, хто був проти – я став сильнішим завдяки кожному з вас.

Дякую грі в футбол, яка відкрила мені свою темну сторону, але ніколи не зраджувала. Далі до нових викликів. Дякую, Житомир!", — написав Ашур в соцмережі Instagram.

Раніше повідомлялося, що Полісся звільнило ще двох працівників та проводить внутрішнє розслідування.