Україна

Івана Трубочкіна та Анатолія Волкова відсторонено від роботи в клубі.

Полісся оголосило про відсторонення операційного менеджера Івана Трубочкіна та шеф-скаута Анатолія Волкова від виконання обовʼязків. Причиною стало внутрішнє розслідування, що триває у клубі.

До завершення перевірки зазначені працівники тимчасово не будуть залучені до будь-якої діяльності, повʼязаної з клубом. Подальші рішення будуть оприлюднені після завершення внутрішніх процедур.

Раніше стало відомо про звільнення головного тренера Імада Ашура.

Наразі команда йде п'ятою в чемпіонаті України.