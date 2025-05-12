Івана Трубочкіна та Анатолія Волкова відсторонено від роботи в клубі.
Іван Трубочкін, фото Динамо
12 травня 2025, 11:27
Полісся оголосило про відсторонення операційного менеджера Івана Трубочкіна та шеф-скаута Анатолія Волкова від виконання обовʼязків. Причиною стало внутрішнє розслідування, що триває у клубі.
До завершення перевірки зазначені працівники тимчасово не будуть залучені до будь-якої діяльності, повʼязаної з клубом. Подальші рішення будуть оприлюднені після завершення внутрішніх процедур.
Раніше стало відомо про звільнення головного тренера Імада Ашура.
Наразі команда йде п'ятою в чемпіонаті України.