Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 17 травня 2025 року.

Луганська Зоря в 29-му турі УПЛ-2024/25 поступилася житомирському Поліссю в Києві.

"Вовкам" удалося перервати свою чотириматчеву (3Н, 1П) безвиграшну серію в чемпіонаті України. Звитягу їм приніс п'ятий у турнірі гол Факундо Батісти. У той же час "чорно-білі" не знають смаку перемог уже майже місяць (2Н, 2П).

Далі на Зорю чекає виїзний поєдинок із Карпатами, тоді як Полісся прийматиме Кривбас (обидва — 24.05).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Полісся в рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Зоря — Полісся 0:1

Гол: Батіста, 33



Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Башич, Джордан, Вантух (Горбач, 74) — Мічин (Кораблін, 88), Попара, Дришлюк (Білоцерковець, 66) — Слесар (Тронтель, 74), Будківський, Яцик.



Полісся: Волинець — Майсурадзе (Хадрой, 73), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Караман (Йосефі, 59), Бабенко — Гуцуляк, Батіста (Брістрич, 72), Крушинський.



Попередження: Тронтель — Майсурадзе, Хадрой, Чоботенко, Брістрич