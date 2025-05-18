Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 18 травня, розпочавшись о 15:30.

У рамках передостаннього, 29-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25 Інгулець із Петрового зустрінеться з донецьким Шахтарем.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 18 ТРАВНЯ, 15:30. СТАДІОН УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНА АРБІТРИНЯ — АНАСТАСІЯ РОМАНЮК (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Інгулець у другій половині поточної кампанії чемпіонату України помітно покращив свої виступи, що допомогло підопічним Василя Кобіна вибратися із зони прямого вильоту з УПЛ. У 2025 році клуб із Петрового хоч і зазнав шести поразок у 12-ти поєдинках турніру, але всього одна з них була з різницею не в один гол (0:4 від Динамо).

Залишити зону перехідних матчів "козакам" уже не вдасться, тож їхньою задачею на завершення сезону-2024/25 є уникнення фінішу на 15-16-ми в турнірній таблиці УПЛ. Збільшити наявну кількість залікових балів сьогодні вдень буде вкрай складно, тож, напевно, Інгулець зосередиться на майбутньому (24.05) "домашньому" матчі проти Ворскли, конкурента в боротьбі за виживання.

Шахтар серед тижня святкував здобуття свого 15-го Кубка України. "Гірники" в напруженому "Класичному" завдали поразки Динамо в серії пенальті (5:6) після нічиєї з рахунком 1:1 за підсумками основного й додаткового часу, завдяки чому отримали право представити країну в ході наступного розіграшу Лізі Європи.

Тим не менш, кубковий успіх донеччан навряд чи зарадив перспективам Маріно Пушича. Навіть якщо Олександрія якимось дивом втратить другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, майже гарантовано, що спеціаліст попрощається з посадою керманича Шахтаря, на що він і сам нещодавно натякнув у соцмережах. Лишається тільки завершити сезон на мажорній ноті, а саме двома звитягами.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інгулець: Паламарчук — Дихтярук, Дубілей, Малиш, Катрич — Лосенко — Пушкарьов, Волохатий, П'ятов, Фарасєєнко — Кисленко.

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Назарина, Цуканов, Криськів — Аліссон, Еліас, Невертон.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Інгулець може зазнати 50-ї поразки в УПЛ.

Безгольова серія Інгульця з Шахтарем триває 369 хвилин.

Безпрограшний гостьовий серіал Шахтаря триває в Чемпіонаті 6 ігор: 4 перемоги та 2 нічиї.

Безнічийна домашня серія Інгульця триває 4 гри: 2 перемоги та 2 поразки.

70-й матч Шахтаря при Маріно Пушичу на топ-рівні.

Василь Кобін може зазнати 30-ї тренерської поразки або здобути 10-ту перемогу в УПЛ.

Шахтар при Маріно Пушичу може 10-й раз зіграти внічию в Чемпіонаті.

15-й гол в УПЛ може забити Дмитро Криськів, 10-й — Кевін (обидва — Шахтар).

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