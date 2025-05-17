Україна

Наставник донецького клубу опублікував повідомлення у соціальних мережах.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич натякнув на прощання з "гірниками" за підсумками цього сезону.

"Вдячний за всі прекрасні спогади з дивовижними людьми і пишаюся всіма нашими досягненнями.

Дякую за все. Історія пам'ятає тільки переможців. Шахтар – незламні", — написав Пушич у своєму Instagram.

Раніше Пушич прокоментував своє майбутнє, заявивши, що він відкритий для пропозицій від інших клубів.

Свій наступний матч Шахтар проведе завтра, 18 травня, о 15.30 за Києвом. Суперником "гірників" буде Інгулець.