Україна

Джордан може продовжити кар'єру в Словаччині.

Луганська Зоря вивчає можливість продажу свого центрального захисника, бразильця Джордана.

Раніше інтерес до гравця виявляло київське Динамо, проте столичний клуб на даний момент повністю відмовився від планів з придбання футболіста.

Водночас, за інформацією Football.ua, Зоря отримала офіційну пропозицію від братиславського Слована щодо трансферу Джордана. Сума угоди не розголошується, але пропозиція вже перебуває на розгляді клубу.

У поточному сезоні Джордан провів 29 матчів за Зорю у всіх турнірах: на його рахунку 3 голи і 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що ЦСКА Софія прагне підписати Цітаішвілі.