Джордан може продовжити кар'єру в Словаччині.
Джордан, Getty Images
18 травня 2025, 11:59
Луганська Зоря вивчає можливість продажу свого центрального захисника, бразильця Джордана.
Раніше інтерес до гравця виявляло київське Динамо, проте столичний клуб на даний момент повністю відмовився від планів з придбання футболіста.
Водночас, за інформацією Football.ua, Зоря отримала офіційну пропозицію від братиславського Слована щодо трансферу Джордана. Сума угоди не розголошується, але пропозиція вже перебуває на розгляді клубу.
У поточному сезоні Джордан провів 29 матчів за Зорю у всіх турнірах: на його рахунку 3 голи і 2 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що ЦСКА Софія прагне підписати Цітаішвілі.