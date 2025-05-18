Україна

Гравець почав реабілітаційний період.

Камерунський фланговий захисник криворізького Кривбасу Іван Дібанго на початку травня зазнав травми, тому не зможе допомогти своїй команді у вирішальних матчах сезону.

Проблеми для 23-річного виконавця виявились настільки серйозними, що клубу довелось проводити тривалі консультації з декількома європейськими клініками, після чого медичний штаб "червоно-білих" таки направив свого гравця до Фінляндії, де йому зробили операцію в спеціалізованій медичній установі.

Як повідомляє клуб, нескладне хірургічне втручання пройшло успішно, і тепер футболіст почувається значно краще.

Після цього гравець розпочав період реабілітації, терміни якого Кривбас наразі не повідомляв.

У цьому сезоні на рахунку Дібанго 23 матчі (1807 хвилин) та три гольові передачі.