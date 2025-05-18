Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та донецький Шахтар.

Петровський Інгулець та донецький Шахтар зіграють у двадцять дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна у Львові.

Василь Кобін, після перемоги над київським Лівим Берегом (2:1), використав із перших хвилин Жилкіна в рамці воріт, тоді як Дубілей та Жовтенко гратимуть у обороні, а Могильний розташується ліворуч у півзахисті.

Маріно Пушич, на тлі перемоги над київським Динамо у фіналі Кубка України, залучив до стартового складу Твардовського в рамці воріт, тоді як Фарина та Азарові гратимуть у захисті, а Криськів розташується в центрі поля. Аліссон, Еліас та Невертон утворять новий бразильський трикутник в атаці.

Інгулець: Жилкін — Дубілей, Жовтенко, Малиш, Катрич — Лосенко — Фарасєєнко, Волохатий, П’ятов, Могильний — Пушкарьов.

Запасні: Паламарчук, Сметанка, Свистун, Кисленко, Скороход, Дзень, Дихтярук, Бенедюк, Лісняк, Н. Попов, Гаджук, Меленчук.



Шахтар: Твардовський — Вінісіус, Бондар, Фарина, Азарові — А. Бондаренко, Криськів, Судаков — Аліссон, Еліас, Невертон.

Запасні: Фесюн, Траоре, Арройо, Марлон, Егіналду, Швед, Кевін, Педріньйо Азеведо, Цуканов, Назарина, Педріньйо да Сілва, Огарков.



Гра Інгулець — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.