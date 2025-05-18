Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та Динамо Київ.

Одеський Чорноморець та Динамо Київ зіграють у двадцять дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Чорноморець у Одесі.

Олександр Кучер, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (2:1), використав із перших хвилин Білошевського в трійці центральних захисників.

Олександр Шовковський, після поразки від донецького Шахтаря у фіналі Кубка України, залучив до стартового складу Вівчаренка на лівий фланг оборони.

Чорноморець: Рудько — Бутко, Скиба, Білошевський, Ракіцький, Єрмаков — Когут, Сігеєв, Мустафаєв — Хобленко, Попов.

Запасні: Вічний, Аніагбосо, Кисіль, Жаржу, Кратов, Габелок, Райс, Панчишин, Робакідзе, Янаков, Безбородько, Пшеничнюк.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Моргун, Бражко, Волошин, Рубчинський, Торрес, Караваєв, Дячук, Лучкевич, Герреро, Біловар, Брагару, Піхальонок.



Гра Чорноморець — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua