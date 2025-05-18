Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та рівненський Верес.

Олександрія та рівненський Верес зіграють у двадцять дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Ніка в Олександрії.

Руслан Ротань, на тлі поразки від львівських Карпат (1:2), використав із перших хвилин Скорка на правому фланзі оборони, тоді як Ковалець, Ващенко та Смирний гратимуть у центрі поля.

Олег Шандрук, після поразки від львівського Руху (0:2), залучив до стартового складу Куцію та Вовченка в захисті, тоді як Кучеров гратиме в центрі поля, а Гайдучик та Луан розташуються в атаці.

Олександрія: Єрмаков — Скорко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Ващенко, Смирний — Козак, Філіппов, Цара.

Запасні: Долгий, Шевченко, Булеца, Кулаков, Мишньов, Ндіка, Шепелєв, Бєляєв, Шостак, Боль, Галоян.



Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кльоц, Харатін, Кучеров — Шарай, Гайдучик, Луан.

Запасні: Кулик, Стефанюк, Протасевич, Чечер, Сміян, Баран, Дахновський, Лепський, Годя, Венделл, Степанюк.



Гра Олександрія — Верес почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua