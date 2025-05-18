Україна

Для клубу з Києва це 17-й подібний титул.

Виїзна нічия з Чорноморцем (1:1) дозволила київському Динамо достроково виграти українську Прем'єр-лігу-2024/25.

За тур до кінця поточної кампанії чемпіонату України підопічні Олександра Шовковського випереджають Олександрію на п'ять очок, що математично унеможливлює втрату столичним клубом першої сходинки.

Наступної суботи, 24 травня, кияни прийматимуть Колос.

Зазначимо, що до цього двічі поспіль чемпіоном був донецький Шахтар (загалом 15 разів проти 17-ти в "біло-синіх). Нещодавно "помаранчево-чорні" виграли Кубок України-2024/25, у фіналі завдавши поразки Динамо.