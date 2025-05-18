Україна

Команда Руслана Ротаня провела блискучий перший тайм домашнього матчу.

Олександрія перед початком передостанніх футбольних вихідних у поточному сезоні української Прем’єр-ліги опинилась у підвішеному стані, бо й сама навряд чи вже сподівалась на продовження чемпіонських перегонів проти київського Динамо, але й програвати не мала права, бо друга сходинка для неї все одно досі була не забезпечена. Для цього було потрібно здобути ще бодай два залікових бали, аби остаточно відкинути донецький Шахтар.

Проти рівненського Вереса на власному полі? А чом би й ні! Бо й суперникам у цій кампанії вже нічого суттєвого було не потрібно здобувати, на що відверто натякала серія з поразок команди Олега Шандрука в останніх матчах. Тому й "червоно-чорні" й продемонстрували такий пасивний перший тайм, свідками якого нам довелось стати. Майже без боротьби гості його віддали своїм опонентам.

Усе почалось із швидкого м’яча Цари вже на четвертій хвилині з прострілу Козака з правого флангу на порожні ворота, після чого албанець міг одразу й дубль самотужки оформити, але не влучив на завершення сольного дриблінгу в лівий нижній кут чужих воріт. Не проблема — посеред першого тайму Цара зіграв на добиванні відскоку від Кожухаря в центрі штрафного, коли воротар спробував парирувати близький удар Ковальця на завершення прострілу з правого флангу.

І щоб уже точно ні в кого питань не виникало щодо переможця цієї гри, Кожухар на 36 хвилині подарував м’яч Ващенку передачею до центрального кола, після чого розпочалась контратака, яку Ковалець завершував ударом у порожні після стінки з Філіпповим у центрі чужого штрафного. У цей фестиваль голів "поліграфів" Верес утручався лише поодинокими гострими випадами.

Але, щоб остаточно не втратити обличчя, команда Шандрука активно почала другий тайм та навіть розпалила певну інтригу швидким м’ячем Гайдучика з прострілу Шарая з лівого флангу. Проте той гол більше був для майбутнього цінника для форварда, який Верес охоче виставить перед претендентами цього літа. На саму ж гру цей м’яч не вплинув узагалі. А потім ще й злива почалась у Олександрії, тож до якісного футболу було дуже далеко. Але краплі цього дощу були "срібними", тож свято на Ніці таки відбулось.

У заключному турі Олександрія гостюватиме в одеського Чорноморця, а рівненський Верес прийматиме черкаський ЛНЗ.— Верес 3:1Цара, 4, 22, Ковалець, 36 — Гайдучик, 47Єрмаков — Скорко (Боль, 90), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Мишньов, 62), Ващенко (Шостак, 75), Смирний (Шепелєв, 62) — Козак, Філіппов, Цара (Ндіка, 75).Кожухар — Куція, Гончаренко (Чечер, 78), Вовченко, Шевченко (Сміян, 78) — Кльоц (Степанюк, 66), Харатін, Кучеров — Гайдучик (Лепський, 84), Шарай, Луан (Дахновський, 66).Попередження: Харатін