Четверта футбольна конференція "ФФФ" пройде в Івано-Франківську, 14 червня.
Вже 14 червня 2025 року в інноваційному просторі "Промприлад.Реновація" в Івано-Франківську пройде четвертий "Форум футбольних фахівців" — подія, яка стала знаковою для тих, хто прагне розвивати український футбол через знання, нетворкінг і практичний досвід.
📌 Місія форуму залишається незмінною:
- підвищення компетентності футбольної спільноти України, пошук нових підходів до розвитку футболу, об’єднання тих, хто не боїться брати на себе відповідальність за зміни.
Форум буде цікавим для:
- - тренерів дорослих і дитячо-юнацьких команд;
- - аналітиків і скаутів;
- - керівників академій та футбольних клубів;
- - менеджерів, агентів, журналістів і спортивних маркетологів.
🎙 Спікери ФФФ 4
Цього разу на форумі виступатимуть 5 спікерів-практиків. Зокрема, вперше в історії проєкту виступить закордонний спікер офлайн.
1️. Владислав Лупашко — головний тренер ФК Карпати (Львів), ліцензія Pro UEFA.
📌 Тема: "Тренерський менеджмент: як зібрати якісний штаб і ефективно в ньому взаємодіяти».
2️. Марцін Габор (Польща) — CEO Football Development Institute, спортивний директор і концептуаліст.
📌 Тема: "Стратегічна роль спортивного директора в довготривалому розвитку клубу".
3️. Дмитро Кабачок — асистент головного тренера ФК Металіст 1925, ліцензія A UEFA.
📌 Тема: "Аналітика в сучасному футболі: від збору даних до прийняття рішень".
4️. Ія Андрущак — тренерка ЖФК Ворскла, ліцензія Pro UEFA.
📌 Тема: Жіночий футбол в Україні: виклики та перспективи.
5️. Денис Сухорук — президент СК Ягуар, член комітету ДЮФ УАФ.
📌 Тема: Розвиток структури клубу: особливості процесу при обмежених ресурсах.
📚 Освітній блок і стажування
ФФФ 4 — це не лише лекції, а й унікальні стажування. Кожен учасник, який придбає Premium-квиток, отримає можливість пройти 3-денну практику в одному з клубів:
- ФК Карпати (Львів)
- ЖФК Ворскла (Полтава (жіноча команда та U19)
- ФК Ревера 1908 (Івано-Франківськ)
- Академія Ягуар (Кременчук)
Стажування включає:
- - знайомство з базою та структурою клубу;
- - спілкування з тренерами, аналітиками, менеджментом та персоналом клубу;
- - участь у тренувальному процесі.
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❤️ Благодійна складова
5% від суми кожного квитка буде передано у фонд "Трибуна Героїв", який підтримує родини загиблих футбольних фанатів-захисників України.
👥 Організатори
Ініціаторами та кураторами форуму є:
- Євген Кузьменко — футбольний менеджер, аналітик та скаут, директор з розвитку ФК “Ревера 1908”.
- Владислав Вахільчук — спортивний маркетолог, керівник відділу маркетингу ФК “Полісся”.
Вони не просто організовують події — вони формують спільноту людей, яким небайдуже, куди рухається український футбол.
Не пропусти!
Якщо ти прагнеш бути частиною змін, підвищити свою компетентність і долучитись до мережі найактивніших фахівців країни — ФФФ 4 саме для тебе!
📍 Локація: м. Івано-Франківськ, “Промприлад”, вул. Академіка Сахарова, 23
🗓 Дата: 14 червня 2025
Придбати квиток на "ФФФ 4" можна на сайті.
Instagram-акаунт "ФФФ".
Третя частина "Форуму футбольних фахівців" відбулась 16 березня 2024 року, нагадуємо як це було.
🧠 ФФФ — це не подія на один день. Це поштовх до змін.
Стань частиною революції компетентності та фаху в українському футболі.