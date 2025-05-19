Україна

Четверта футбольна конференція "ФФФ" пройде в Івано-Франківську, 14 червня.

Вже 14 червня 2025 року в інноваційному просторі "Промприлад.Реновація" в Івано-Франківську пройде четвертий "Форум футбольних фахівців" — подія, яка стала знаковою для тих, хто прагне розвивати український футбол через знання, нетворкінг і практичний досвід.

📌 Місія форуму залишається незмінною:

- підвищення компетентності футбольної спільноти України, пошук нових підходів до розвитку футболу, об’єднання тих, хто не боїться брати на себе відповідальність за зміни.

Форум буде цікавим для:

- тренерів дорослих і дитячо-юнацьких команд;

- аналітиків і скаутів;

- керівників академій та футбольних клубів;

- менеджерів, агентів, журналістів і спортивних маркетологів.



🎙 Спікери ФФФ 4

Цього разу на форумі виступатимуть 5 спікерів-практиків. Зокрема, вперше в історії проєкту виступить закордонний спікер офлайн.

1️. Владислав Лупашко — головний тренер ФК Карпати (Львів), ліцензія Pro UEFA.

📌 Тема: "Тренерський менеджмент: як зібрати якісний штаб і ефективно в ньому взаємодіяти».

2️. Марцін Габор (Польща) — CEO Football Development Institute, спортивний директор і концептуаліст.

📌 Тема: "Стратегічна роль спортивного директора в довготривалому розвитку клубу".

3️. Дмитро Кабачок — асистент головного тренера ФК Металіст 1925, ліцензія A UEFA.

📌 Тема: "Аналітика в сучасному футболі: від збору даних до прийняття рішень".

4️. Ія Андрущак — тренерка ЖФК Ворскла, ліцензія Pro UEFA.

📌 Тема: Жіночий футбол в Україні: виклики та перспективи.

5️. Денис Сухорук — президент СК Ягуар, член комітету ДЮФ УАФ.

📌 Тема: Розвиток структури клубу: особливості процесу при обмежених ресурсах.

📚 Освітній блок і стажування

ФФФ 4 — це не лише лекції, а й унікальні стажування. Кожен учасник, який придбає Premium-квиток, отримає можливість пройти 3-денну практику в одному з клубів:

ФК Карпати (Львів)

(Львів) ЖФК Ворскла (Полтава (жіноча команда та U19)

(Полтава (жіноча команда та U19) ФК Ревера 1908 (Івано-Франківськ)

(Івано-Франківськ) Академія Ягуар (Кременчук)



Стажування включає:

- знайомство з базою та структурою клубу;

- спілкування з тренерами, аналітиками, менеджментом та персоналом клубу;

- участь у тренувальному процесі.







❤️ Благодійна складова

5% від суми кожного квитка буде передано у фонд "Трибуна Героїв", який підтримує родини загиблих футбольних фанатів-захисників України.

👥 Організатори

Ініціаторами та кураторами форуму є:

Євген Кузьменко — футбольний менеджер, аналітик та скаут, директор з розвитку ФК “Ревера 1908”.

— футбольний менеджер, аналітик та скаут, директор з розвитку ФК “Ревера 1908”. Владислав Вахільчук — спортивний маркетолог, керівник відділу маркетингу ФК “Полісся”.



Вони не просто організовують події — вони формують спільноту людей, яким небайдуже, куди рухається український футбол.

Не пропусти!

Якщо ти прагнеш бути частиною змін, підвищити свою компетентність і долучитись до мережі найактивніших фахівців країни — ФФФ 4 саме для тебе!

📍 Локація: м. Івано-Франківськ, “Промприлад”, вул. Академіка Сахарова, 23



🗓 Дата: 14 червня 2025

Придбати квиток на "ФФФ 4" можна на сайті.

Instagram-акаунт "ФФФ".

Третя частина "Форуму футбольних фахівців" відбулась 16 березня 2024 року, нагадуємо як це було.

🧠 ФФФ — це не подія на один день. Це поштовх до змін.

Стань частиною революції компетентності та фаху в українському футболі.