Україна

16 березня в Києві на відбулась всеукраїнська футбольна конференція, яка знову об’єднала спеціалістів зі всіх куточків України.

16 березня в Києві пройшла третя всеукраїнська футбольна конференція "ФФФ".

Місія конференції не змінилась. Організатори створили майданчик для розвитку футбольної індрустрії України. Шляхом запрошення в якості спікерів провідних фахівців галузі, відбувається обмін досвідом, прокачка наявних навичок, здобуття нових компетенцій, і, звісно, якісний і ефективний нетворкінг.

Вже традиційно, участь в конференції взяли тренери дорослих та дитячих команд, аналітики та скаути, агенти, професійні футболісти, функціонери і менеджери, маркетологи та представники ЗМІ. Всіх їх об’єднує одне — бажання краще розуміти гру, розвиватись, дізнаватись нову сучасну інформацію та змінювати український футбол на краще.





Спікерами на третьому Форумі були: президент УПЛ Євген Дикий, головний тренер ФК ЮКСА Микола Цимбал, ведучий YouTube-каналу "ТаТоТаке" Михайло Смоловий, спортивний психолог Олег Байрачний, а також один з кураторів академії ФК Олександрія, дитячий тренер Олексій Малюкін.

Окрім презентацій спікерів, всі учасники були частиною двох захоплюючих практичних завдань – робота в міні-групах по аналітиці та скаутингу.





Серед учасників та амбасадорів Форуму були такі відомі футбольні особистості як: Олександр Денисов, Младен Бартулович, Юрій Габовда, Максим Третьяков, Олександр Поклонський, Юрій Гура, Євген Морозко, Віталій Плецан, Елла Іванюкович, Алла Бублій, тощо.



Всього третій Форум зібрав понад 80 учасників. Наймолодшому – лише 12 років, юного футболіста академії ФК «Кудрівка» Артема зранку привів батько Сергій, і прийшов забрати лише після 10-годинного інтенсиву. Найстарший учасник конференції – 75-річний Юрій – одесит з величезним досвідом в радянському і українському футболі, зокрема жіночому.

Частина учасників вже чекають на "Стажування ФФФ". Організатори проєкту надають можливість проходження стажувань в професійних футбольних клубах. На цей раз це: ФК ЮКСА, ФК Карпати, академія ФК Олександрія, академія ФК Лівий Берег. Ці стажування почнуться з квітня та триватимуть до середини травня. Для учасників це дійсно чудова можливість набратись неоціненного практичного досвіду у кращих фахівців країни.

Благодійна складова. Прийшовши на конференцію, кожен учасник взяв участь ще й у соціальній ініціативі. Форум підтримує фонд "Трибуна Героїв", який опікується родинами загиблих на війні футбольних фанатів-героїв. 5% від суми кожного квитка були відправлені саме у цей фонд.

Про засновників "Форуму футбольних фахівців". Ними стали футбольний фахівець, аналітик та скаут Євген Кузьменко, а також спортивний маркетолог Владислав Вахільчук.

Організатори обіцяли невдовзі розпочати підготовку до "Форум футбольних фахівців", частина 4. А ті, хто не зміг відвідати третій Форум з якихось причин, можуть придбати повний відеозапис конференції на сайті проєкту — https://footballforum.in.ua/



Нагадуємо, як пройшла перша та друга частини "ФФФ".