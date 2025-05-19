Україна

Ілір Краснічі тричі уразив власні ворота протягом одного сезону УПЛ.

Центральний захисник Колоса Ілір Краснічі уразив власні ворота в домашньому поєдинку з Карпатами в 29-му турі УПЛ-2024/25.

Колос — Карпати 2:1 Відео голів та огляд матчу 17.05.2025

Для 25-річного косовара це був третій автогол у ході поточної кампанії турніру. За даними офіційного сайту чемпіонату України, таким чином гравець повторив антирекорд.

У сезоні-2016/17 власні ворота тричі уразив уже колишній захисник Динамо Київ Євген Хачеріді, тоді як нинішній оборонець столичного клубу Тарас Михавко досягнув цієї ж позначки в кампанії-2024/25.

В історії УПЛ Краснічі став десятим, хто протягом одного сезону щонайменше двічі уразив власні ворота.