Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 17 травня 2025 року.

Колос у матчі 29 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв львівські Карпати (2:1).

Команда Руслана Костишина пропустила першою, коли на сьомій хвилині у складі львів'ян відзначився Ілір Краснічі. Потім на старті другого тайму Колос зрівняв цифри на табло завдяки голу Владислава Велетня.

Перемогу команді з Ковалівки забезпечив результативний удар у виконанні Ніки Гагнідзе на 89 хвилині.

Після 29 турів Колос набрав 35 очок та посідає дев'яте місце в УПЛ, а у Карпат 46 балів та п'ята позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Карпати в рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Колос — Карпати 2:1

Голи: Велетень, 55, Гагнідзе, 89 — Краснічі, 9 (авт.).

Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (Владою, 46), Ррапай (Оріховський, 85) — Алефіренко (Гусол, 85), Сидоров (Ковталюк, 46), Велетень.

Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Адамюк, Танда, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо (Квасниця, 72) — Костенко (Підлепенець, 46), Краснопір (Ігор, 81), Шах (Федор, 64).

Попередження: Алефіренко, Велетень, Краснічі.