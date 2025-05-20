Україна

Матчі відбудуться з 23 по 25 травня.

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила розклад матчів заключного 30 туру чемпіонату України.

Тур розпочнеться у п'ятницю, 23 травня, з протистояння між Оболонню та Лівим Берегом.

Київське Динамо, Олександрія та Шахтар проведуть свої матчі у суботу, 24 травня, а заключна гра туру пройде у неділю, 25 травня, між Поліссям та Кривбасом.

УПЛ. 30 тур

23 травня (п’ятниця)

Оболонь — Лівий Берег 15:30

Інгулець — Ворскла 15:30

24 травня (субота)

Чорноморець — Олександрія 13:00

Рух — Шахтар 15:30

Динамо — Колос 18:00

25 травня (неділя)

Верес — ЛНЗ 15:30

Карпати — Зоря 18:00

Полісся — Кривбас 18:00

Перед останнім туром Динамо вже гарантувало собі чемпіонський титул УПЛ, як і Олександрія та Шахтар – друге та третє місця відповідно.