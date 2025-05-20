Матчі відбудуться з 23 по 25 травня.
Колос - Динамо Київ, ФК Динамо Київ
20 травня 2025, 09:40
Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила розклад матчів заключного 30 туру чемпіонату України.
Тур розпочнеться у п'ятницю, 23 травня, з протистояння між Оболонню та Лівим Берегом.
Київське Динамо, Олександрія та Шахтар проведуть свої матчі у суботу, 24 травня, а заключна гра туру пройде у неділю, 25 травня, між Поліссям та Кривбасом.
УПЛ. 30 тур
23 травня (п’ятниця)
Оболонь — Лівий Берег 15:30
Інгулець — Ворскла 15:30
24 травня (субота)
Чорноморець — Олександрія 13:00
Рух — Шахтар 15:30
Динамо — Колос 18:00
25 травня (неділя)
Верес — ЛНЗ 15:30
Карпати — Зоря 18:00
Полісся — Кривбас 18:00
Перед останнім туром Динамо вже гарантувало собі чемпіонський титул УПЛ, як і Олександрія та Шахтар – друге та третє місця відповідно.